هذا هو سبب الفيضان في منطقة ضبية - انطلياس

كلف وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس، الاطلاع على ما يجري في منطقة ضبية - انطلياس من فيضان.

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وبعد الاطلاع تبين أن أسباب الفيضان تعود إلى محطة ضخ للمياه تعود إلى مشاريع للابنية التي هي قيد الإنجاز تسمى مشاريع ماجد الفطيم. وتم تحويل الامطار عبر المجرى الأساسي لتصريف الأمطار ما سبب ضغط كبير إضافي على مجري تصريف المياه.

وعلى الاثر، عقد بولس اجتماعا مع مدير المشروع موجها إنذارا بإزالة المخالفات وتحويل مياه المشاريع عبر أقنية مياه خاصة بهم.

بدوره، اعتذر مدير المشروع من "وزارة الأشغال، متعهدا بإزالة كل المخالفات".