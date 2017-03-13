مصادر بكركي لـ"الجمهورية": الراعي لم يهاجم حزب الله بل قال الأمور كما هي

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أوضحت مصادر بكركي إنّ "البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وَصّف الوضع كما هو خصوصاً حيال انقسام اللبنانيين حول مشاركة "حزب الله" في القتال في سوريا، وهو لن يتراجع عن هذا الأمر لأنّ الجميع يدرك هذا التوصيف".
ولفتت المصادر لـ"الجمهورية" الى أنّ الراعي لم يهاجم "حزب الله" بل قال الأمور كما هي.