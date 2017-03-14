أوساط جنبلاط لـ"الجمهورية": لا لنسبية ترسي الطلاق والقوقعة

اكدت أوساط رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط انّ تغريدته الاخيرة واضحة، وهي تعبّر عن موقف الحزب الثابت.

وأضافت لـ"الجمهورية": "نعم لنسبية فيها الحد الأدنى للشراكة ولا لنسبية ترسي الطلاق والقوقعة، ولا نريد أيّ نوع من التحايل".