مصادر "القوات" لـ"الجمهورية": الحريري دعا إلى عقد جلسة لبت ملف الكهرباء

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كشفت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انه وأثناء النقاش في ملف الكهرباء دعا رئيس الحكومة سعد الحريري إلى عقد جلسة خلال عشرة أيام لبت هذا الملف، فقال وزير الطاقة سيزار أبي خليل إنّ خطته بما فيها طرح "القوات" ستكون جاهزة خلال المهلة التي حدّدها الحريري، فيما أعلن الوزير محمد فنيش تأييده لطرح "القوات" في ملف الكهرباء.