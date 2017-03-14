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"النهار": كرة باسيل في مرمى المنكفئين

publishing date: 14/03/2017 00:43:46
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&quot;النهار&quot;: كرة باسيل في مرمى المنكفئين
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شددت أوساط معارضة لمشروع وزير الخارجية جبران باسيل على مسؤولية الحكومة والقوى السياسية الاخرى في ترك آلية طرح المشاريع المتعاقبة محصورة بباسيل وعدم مبادرة الحكومة الى اخذ دورها الطبيعي والبديهي في وضع يدها على ملف قانون الانتخاب كما تعهدت وكما يطالب بذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري.

واشارت في حديث لـ"النهار" الى انه سواء حصل تطور ايجابي او سلبي حيال المشروع الجديد، من غير الجائز بعد تكرار تجارب اصطدام مشاريع باسيل بالاخفاق لعدم توافر التوافق على اي منها ان ترمى المسؤولية عليه سلبا أو ايجابا فيما يلتزم الافرقاء الاخرون دور رد الفعل ولا يبادرون الى طرح بدائل.

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