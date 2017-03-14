أسرار الصحف في 14- 3- 2017

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النهارسياسة عدم التوظيف مدة سنتين ستنعكس سلباً على مؤسسات ودوائر تعاني نقصاً هائلاً في عدد العاملين ما يحول دون قيامها بمهماتها.يروّج بعض أساتذة الثانوي الرسمي بأن عدم انصافهم يهدف الى ضرب القطاع لمصلحة ثانويات الطوائف والمذاهب.سأل نائب سابق عن ارتباط قانون الانتخاب بسفر رئيس الجمهورية إلى الأردن ثم الفاتيكان واثر ذلك على التأخير فيه.لوحظ أن قرار وزير البيئة باقفال مرامل، وقرار وزير الاشغال بإزالة المطبات، لم ينفذا كلياً.المستقبليقالإنّ متابعاً عن كثب لتطوّر مسار المفاوضات حول سوريا يستبعد بلورة الحلّ السياسي النهائي للأزمة السورية قبل العام 2019.اللواءلا تخفي مصادر كنسية أن تكون العلاقة وصلت إلى مرحلة حسّاسة بين "فريقين متحالفين" على خلفية الانفراد في القرار!طُلب من نافذين في حزب بارز عدم التطرّق، لا من قريب أو بعيد لمواقف مرجع روحي بارز.تشكو الهيئات الاقتصادية في المناسبات على اختلافها من عدم القدرة على تحمل أي عبء ضريبي.البناءرأى نائب بارز أنّ أسباب عدم التوصل إلى توافق على قانون الانتخابات لم تعد خافية على أحد، وتتلخص هذه الأسباب بأنّ كلّ فريق سياسي يريد تفصيل القانون على قياسه المناطقي أو الطائفي أو المذهبي… واعتبر أنّ في هذا الأمر جريمة بحق اللبنانيين جميعاً، حيث المفترض أن يؤمّن قانون الانتخاب للمواطنين الفرصة للتعبير عن إرادتهم، وأن تتحقق لهم عدالة التمثيل، لا أن يسعى البعض إلى تكبير "لحافه" على حساب الآخرين…!الجمهوريةتبلّغت دوائر الفاتيكان من مرجع ديبلوماسي لبناني مسوّدة المواقف التي سيُعلنها مرجع كبير بعد زيارته الى روما ولقاء البابا.غادر سفير سابق تمّ تعيينه مستشاراً للسياسة الخارجيةفي القصر الجمهوري إلى واشنطن تحضيراً لزيارة مقرّرة لوزير في الحكومة.حذّرت مصادر ديبلوماسية مطلعة من محاولة أطراف تغليف بعض المواقف التي لا يمكن للمجتمع الدولي الإقتناع بها، وإن السكوت على بعض المواقف لا يعني علامة الرضى.