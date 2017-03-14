ترامب يتبرع براتبه الرئاسي

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه سيتبرع براتبه الرئاسي الذي تبلغ قيمته 400 ألف دولار لجمعيات خيرية بحلول نهاية العام حتى أنه طلب من وسائل الاعلام التي غالبا ما يوجه اليها الانتقادات مساعدته في انتقاء الجهة المستفيدة.

وأضاف المتحدث باسم الرئيس شون سبايسر في لقاء صحافي ان "السبيل الافضل لتفادي التدقيق هو ترك الاعلام يختار الى من سيتم التبرع"، ربما في إشارة الى تدقيق الاعلام في السابق في التبرعات التي قام بها ترامب والمؤسسة التي تملكها أسرته.