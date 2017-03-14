فالس ينفي استعداده للدعوة إلى التصويت لماكرون

نفى رئيس الوزراء الاشتراكي الفرنسي السابق مانويل فالس تقريرا صحافيا يفيد بأنه يستعد للدعوة إلى التصويت للوسطي إيمانويل ماكرون قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وجاء نفي فالس عشية اجتماع جديد الثلاثاء لحلفائه السياسيين المنقسمين حيال مسألة الدعم المحتمل لماكرون.

وكان فالس قد هزم في الانتخابات التمهيدية لليسار من قبل اشتراكي آخر هو بينوا هامون.