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شركة صينية تتنازل عن 200 مليون دولار لصالح أسرة صهر ترامب

publishing date: 14/03/2017 01:54:41
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شركة صينية تتنازل عن 200 مليون دولار لصالح أسرة صهر ترامب
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كشفت وكالة بلومبرغ ان المؤسسة التي تملكها أسرة غاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب لن تسدد سوى خمس قيمة قرض بنحو 250 مليون دولار، وذلك في إطار صفقة عقارية مع شركة صينية كبرى

وأوضحت الوكالة الاخبارية ان مجموعة "كوشنر كومبانيز" ستحصل أيضا على نحو 400 مليون دولار من مجموعة "أنبانغ للتأمين" لقاء بيع ناطحة سحاب على الجادة الخامسة الفاخرة في مانهاتن بقلب نيويورك.

وتعتبر هذه الصفقة التي تقارب قيمتها الاجمالية اربعة مليارات دولار "متساهلة بشكل غير معتاد" لصالح مجموعة كوشنر.

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