الخلاف التركي الهولندي...الى تصاعد مستمر

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء المرتقب الشهر المقبل حول توسيع صلاحياته يشكل "أفضل رد على اعداء تركيا" وذلك في إطار الازمة الدبلوماسية مع هولندا والاتحاد الاوروبي.



وقال اردوغان في خطاب ألقاه في انقرة :"ان أمتنا ستقدم في 16 نيسان أفضل رد عبر صناديق الاقتراع" متهما هولندا بممارسة "ارهاب دولة" بعد منعها وزيرين تركيين من المشاركة في تجمعات مؤيدة له على اراضيها.

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وحذر من اجراءات اضافية ضدها بعدما قطعت أنقرة الاثنين كل الاتصالات رفيعة المستوى مع لاهاي.

من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية التركية الاتحاد الأوروبي لحثه أنقرة على الكف عن التصريحات المبالغ فيها قائلة إن وقوف التكتل إلى جانب هولندا أمر خطير. واشارت الوزارة الى ان هولندا انتهكت حقوق الإنسان والقيم الأوروبية.

وذكرت الخارجية التركية في بيان أن الاتحاد يطبق القيم الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية بانتقائية وأن دعوته للهدوء لا قيمة لها بالنسبة تركيا.

تركيا ترفض تقريرا أوروبيا

في سياق آخر​، رفضت تركيا تقريرا قانونيا أوروبيا يصف التعديلات الدستورية المقترحة فيها بأنها انتكاسة كبيرة للديمقراطية وقالت إن اللجنة التي وضعته أصبحت مسيسة وإن التقرير لطخ سمعتها.

وفي المواقف، اعتبر وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير ان الحكومة التركية تسعى عبر "استفزازاتها" لاوروبا الى لعب دور "الضحية" للتأثير على نتيجة الاستفتاء المرتقب الشهر المقبل حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.

رئيس الوزراء الهولندي يندد بتصريحات اردوغان

في المقابل، ندد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي بتصريحات اردوغان حول مجزرة سريبرينيتسا التي ارتكبتها قوات صرب البوسنة بحق ثمانية آلاف مسلم عام 1995 واعتبرها تزويرا بغيضا للتاريخ.

