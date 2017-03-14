ثلوج وامطار غزيرة في الايام المقبلة

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تتمركز فوق شرق المتوسط سلسلة من المنخفضات الجوية وتترافق معها كتل هوائية باردة من فوق تركيا تؤدي الى طقس غير مستقر لغاية يوم السبت مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتساقط للثلوج على الجبال.
الثلاثاء ١٤ آذار:
طقس غير مستقر مع امطار متفرقة تكون خفيفة عموماً فيما تتساقط ثلوج خفيفة على الـ١٦٠٠م.
الاربعاء ١٥ آذار:
طقس غير مستقر مع امطار غزيرة احيانا تترافق مع عواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة فيما تتساقط الثلوج على ١٣٠٠م الى ١٤٠٠م .
الخميس ١٦ آذار:
طقس غير مستقر مع امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ١٤٠٠م الى ١٥٠٠م.