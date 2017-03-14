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ابو فاعور: لا فرصة كبيرة لاعتماد مشروع باسيل الانتخابي

publishing date: 14/03/2017 05:56:00
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ابو فاعور: لا فرصة كبيرة لاعتماد مشروع باسيل الانتخابي
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رأى النائب وائل ابو فاعور الا فرصة كبيرة لاعتماد المشروع الانتخابي الذي طرحه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

 وأشار الى ان العديد من القوى السياسية لا ترى في اقتراح باسيل الحل الامثل كقانون انتخابي.

ولفت بعد لقائه وزير الاعلام ملحم الرياشي الى ان تشكيل مجلس الشيوخ قد طرح على قاعدة اعطائه الى الطائفة الدرزية، ومن غير المفيد اليوم الخلاف على "جلد الدب قبل اصطياده، فلنصطاده اولا".

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