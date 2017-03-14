انطلاق محادثات استانة....الجعفري: تركيا أخلت بالتزاماتها

انطلقت جولة ثالثة من المحادثات حول النزاع السوري في أستانة الثلاثاء وسط غياب لفصائل المعارضة المسلحة، مما يقلص الآمال بتحقيق اختراق في الحوار الهادف إلى وضع حد للنزاع الدامي الذي يدخل عامه السابع هذا الأسبوع.

وأعلنت الحكومة السورية أن تركيا أخلت بالتزاماتها إزاء محادثات السلام وذلك بعدما قاطعت المعارضة المسلحة المدعومة من أنقرة الجولة الثالثة من المحادثات.

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وقال بشار الجعفري مبعوث الحكومة السورية من آستانة إن أحد الضامنين الثلاثة للمحادثات أخل بالتزاماته وهي تركيا. وأضاف: "هذا يعني أن تركيا يجب أن تتحمل مسؤولية عدم حضور أو مشاركة الجماعات المسلحة".من جهة أخرى، أعلنت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن القوات الجوية السورية قصفت عمدا مصادر المياه في دمشق في كانون الأول مما يصل إلى حد جريمة حرب وقطعت إمدادات المياه عن 5.5 مليون شخص يعيشون في العاصمة وحولها.وقالت اللجنة إنها لم تعثر على أدلة على تعمد الجماعات المسلحة تلويث إمدادات المياه أو تدميرها كما زعمت الحكومة السورية حينها.