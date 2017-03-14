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بالفيديو: مبتورة اليدين وتعزف برجليها.. الموهبة الّتي أبكت جمهوراً بكامله

publishing date: 14/03/2017 05:24:44
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بالفيديو: مبتورة اليدين وتعزف برجليها.. الموهبة الّتي أبكت جمهوراً بكامله
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تحوّلت الأنظار بالأمس صوب لوريلاي موسنيجوتو الّتي تبلغ من العمر 14 عاماً فقط بعدما أثارت إعجاب الجمهور خلال مشاركتها في برنامج  Got Talent بنسخته الرومانية.
وجاء مرور لوريلاي مؤثراً لدرجة أن جميع الحضور الموجود في المسرح أجهش في البكاء والسبب أنها مبتورة الذراعين وتعزف على البيانو برجليها بالإضافة إلى إمتلاكها صوتاً جميلاً فغنّت أغنية "A Million Stars".
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ووضعت لوريلاي موسنيجوتو لجنة تحكيم البرنامج في حالة من الذهول فحازت على "الباز الذهبي" الّذي أهّلها للإنتقال إلى العروض المباشرة. وسرعان ما نال فيديو لوريلاي موسنيجوتو إنتشاراً عالمياً عبر شبكة الإنترنت وانهالت التعليقات المؤثرة من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
 
 
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