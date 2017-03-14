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حرب من بكركي: لإقرار قانون للانتخابات قبل 20 آذار

publishing date: 14/03/2017 05:41:07
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حرب من بكركي: لإقرار قانون للانتخابات قبل 20 آذار
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 طالب النائب بطرس حرب بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، الحكومة إما بإقرار مشروع قانون للانتخابات النيابية قبل 20 آذار أو بتقديم استقالتها لعجزها عن إدارة شؤون البلاد، مشيرا الى اهمية تشكيل حكومة جديدة منسجمة قادرة على إقرار مشروع انتخابات.

 
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كما غرّد حرب عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا: "غفر الله لمن دمر حركة ١٤ اذار ما افسح المجال للصغار للتلاعب بمصير البلاد ولن تسقط المبادىء والثوابت الوطنية التي قامت عليها ثورة الارز لانها حية في ضمير الاحرار".

وتساءل: "هل يمكن لشهداء ١٤ اذار ان يغفروا لمن نسي القضية التي هدرت دماؤهم من اجلها؟"
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