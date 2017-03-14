إعلامي شهير ينتحر ببطء.. إنّه الزمن المجنون!

بعدما خضع الإعلامي المصري الشهير عمرو أديب لعملية جراحيّة إثر أزمة صحية ألمّت به، كتب شقيقه الإعلامي المصري عماد الدين أديب مقالاً في جريدة "الوطن" المصرية هزّ الرأي العام بعدما اعتبر أن عمرو ينتحر ببطء.

في التفاصيل، إعتبر عماد الدين أديب أن شقيقه عمرو أديب قد دخل غرفة الجراحة بعد جهدٍ إنتحاري في عمله، وأضاف " لم يتحمل صدر وقلب عمرو هموم البسطاء والفقراء في السيول، أو في مستشفى أبو الريش. لم يتحمل قلبه مشهد منى السيد وهي تجر كل صباح عربة وزنها أكثر من مائتي كيلو، ولم يتحمل قلبه بكاء أطفال مستشفى أبو الريش. لم يتحمل قلب عمرو جنون ارتفاع الأسعار على البسطاء بعد تحرير سعر الصرف".

وتابع "7 أيام في الأسبوع لينتحر عمرو أديب ببطء، ليقدم لجمهوره أفضل مادة إعلامية، خمسة أيام على الهواء وفي السادس يسافر إلى بيروت، وفي السابع يسجل حلقة فنية ثم يعود إلى القاهرة من المطار إلى الاستوديو".

وختم عماد "إنّه الإنتحار البطيء فى الزمن الصعب المجنون الذي لا يرحم، والذي يأخذ ولا يعطي".