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بالفيديو - ماذا قال الحريري في ذكرى 14 آذار؟

publishing date: 14/03/2017 06:03:15
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بالفيديو - ماذا قال الحريري في ذكرى 14 آذار؟
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رأى رئيس الحكومة سعد الحريري أن كل يوم هو ذكرى 14 آذار معتبرا أن هذا التاريخ أسس الحياة السياسية وكان العنوان الاساس فيه الحرية والسيادة والاستقلال والعدالة.

ولفت الحريري في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به (فايسبوك - تويتر- انستغرام) الى أنه يعمل ليلا نهارا من أجل الحفاظ على الحرية والسيادة والاستقلال وهذا الشيء لا يمكن ان يستمر الا من خلال المحافظة على اللبنانيين.
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وشدد على أن هذا اليوم راسخ في قلبه وعقله وتمنى أن يبقى راسخا في عيون اللبنانيين وقلوبكهم. 
 
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