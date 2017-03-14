بالفيديو - ماذا قال الحريري في ذكرى 14 آذار؟

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#١٤_آذار راسخ في قلبي وعقلي وعملي السياسي.#١٤_آذار_باقية #14_آذار #رفيق_الحريري #ثورة_الأرز #سعد_الحريري #بيروت #لبنان pic.twitter.com/DqgtOnwyI6
— Saad Hariri (@saadhariri) March 14, 2017
#١٤_آذار راسخ في قلبي وعقلي وعملي السياسي.#١٤_آذار_باقية #14_آذار #رفيق_الحريري #ثورة_الأرز #سعد_الحريري #بيروت #لبنان pic.twitter.com/DqgtOnwyI6