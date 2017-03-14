بالفيديو: قصّة السيّدة الّتي غنّى لها ملحم بركات "على بابي واقف قمرين"

أعادت صفحة الموسيقار الراحل ملحم بركات على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك نشر فيديو قديم من مقابلته في برنامج "صولا" مع الفنانة السورية أصالة نصري، وسرد فيها الموسيقار قصّة السيّدة الجميلة الّتي غنّى لها "على بابي واقف قمرين".

في التفاصيل، أكّد الموسيقار الراحل ملحم بركات في الفيديو القديم أن لكلّ أغنيّة قصّة، ولأغنية "على بابي واقف قمرين" قصة إعجابٍ بسيدة في دمشق كانت تحضر حفلاته يومياً وتجلس على طاولة أحد المسؤولين. وبما أنّ المطعم كان يُشرف على ظهور القمر ليلاً، لفت بركات إنتباه الحاضرين إلى منظر القمر الجميل، فردّ الشاعر الراحل شفيق المغربي "أي قمر؟ هذه السيّدة هي القمر!".

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شاهدوا قصة أغنية "على بابي واقف قمرين" يرويها الموسيقار الراحل ملحم بركات كاملةً في هذا الفيديو.