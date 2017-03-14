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غرائب وطرائف
14 آذار 2017
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اشتكت من رائحة نتنة تفوح في مبنى سكنها لتكتشف بعدها أمرًا صادمًا!

publishing date: 14/03/2017 10:05:29
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اشتكت من رائحة نتنة تفوح في مبنى سكنها لتكتشف بعدها أمرًا صادمًا!
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اشتكت السيدة الاسكتلندية كيم باغبي من رائحة غريبة تفوح من المبنى السكني حيث تقطن في مدينة إدينبرغ.
 
واتّصلت باغبي بالمجلس البلدي للمدينة لكنها لم تتلق أي جواب في حين الرائحة كانت تزداد سوءًا.

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وبعد بضعة أيام، تفاجأت باغبي بتجمّع عددٍ كبير من الذباب حول نوافذ المبنى، فاتصلت بالشرطة التي هرع عناصرها لاكتشاف الأمر.

وفور اقتحامهم الشقة في الطابق الذي يعلو منزل باغبي، اكتشفوا جثة جارها المسن الذي يبلغ من العمر 73 سنة.

واتّضح أنه مرّت عدة أيام منذ أن فارق الرجل الحياة وباشرت الشرطة بالتحقيقات لمعرفة أسباب وفاته.

واستنكرت باغبي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك التصرف المهمل الذي قام به المجلس البلدي في إدينبيرغ.
 
 
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