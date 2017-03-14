مذكّرة تفاهم لحماية الأطفال في العمل

الإعلان

وقّعت وزارة العمل وجمعية إنقاذ الطفل اليوم مذكّرة تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية للعمل على حماية الأطفال في العمل.وتشمل المذكّرة دعم خطة عمل وطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وتقديم الدعم الملائم لمنع الأطفال من الانخراط فيه بالإضافة إلى تقديم خدمات التدخل النوعي للأطفال المنخرطين فيه بما يتوافق ومصلحة الطفل الفضلى. كما تنصّ على تنفيذ برامج لتأمين سبل عيش أفضل للأطفال بتقديم الدعم والتوجيه للأطفال الأكثر عرضة للخطر وعائلاتهم لزيادة دخلهم ومرونتهم الاقتصادية بما يمكّنهم من الانفاق على تعليم أطفالهم وحمايتهم.لمزيد من المعلومات أو لطلب المقابلات الصحفية برجى التواصل مع:-حسين زلغوط، وزارة العمل، 03480322-ساندي مارون، جمعية إنقاذ الطفل، 70968908 sandy.maroun@savethechildren.orgآليات العمل المخطّط لها بين وزارة العمل وجمعية إنقاذ الطفل:- مكافحة عمل الأطفال من خلال رفع الوعي لدى هؤلاء الملزمين بالعمل حول حماية أنفسهم من العنف والاستغلال في بيئة العمل ورفع الوعي لدى الأهل من خلال تأسيس مراكز تستقبل الأطفال في المناطق اللبنانية.- العمل مع المؤسسة الوطنية للاستخدام ومع أهل الأطفال العاملين- التعاون والشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال- تدريب الشباب العاملين من خلال المركز الوطني للتدريب المهني.جمعية إنقاذ الطفل Save the Children