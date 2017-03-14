الأمير ويليام يُمضي إجازة ممتعة على الثلج مع عارضة أزياء أسترالية... بعيداً عن زوجته!

قرّر دوق كامبردج الأمير ويليام تجاهل حدث مهم حضرته العائلة الملكية وشوهد يتمتّع بوقته مع أصدقائه على جبال التزلج في سويسرا.



وقضلى الأمير ويليام مع عدد من أصدقائه يومًا وهم يتزلجون وما كان بارزًا هو غياب زوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

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ولوحظ أيضًا أن عارضة الأزياء الأسترالية صوفي تايلور كانت من بين الأشخاص الذين أمضى الأمير يمضي وقته معهم.



والتقطت صور للأمير ويليام وصوفي وهما يستمتعان بتناول المشروبات.



وتعمل تايلور في المقهى الليلي حيث احتسى الأمير ورفاقه الكحول وكان صديق عارضة الأزياء أرون غودفيلو في المكان أيضًا ووصف الأمير بال"متواضع".



ومن المعروف عن صوفي أنها تحب السفر وقد زارت حتى اليوم العديد من بلدان العالم والفنادق والمنتجعات الفخمة، كما ومن المعروف أيضًا أنها زاولت مهناً مختلفة.



ومن المؤكد أنّ الأمير ويليام سيكون محط انتقادات كثيرة بسبب تغيبه عن الحدث لممارسة رياضة التزلج بالإضافة إلى تواجده مع فتيات في سويسرا.

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