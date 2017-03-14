بالصور: طفل يبلغ 5 أشهر يتميز بشعر كثيف جداً!

لاحظ الزوجان الأميركيان برايان وأنجي في صورة الموجات فوق الصوتية أن الجنين سيولد بشعرٍ كثيفٍ جدا.



وقد ظهرت خصلة من شعر الطفل "أوليفر" بوضوح في الصورة بالرغم من كونه داخل أحشاء والدته.



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وبعدما ولد أوليفر، بقي شعره كثيفًا ولا يزال حتى اليوم يزداد في الطول مع مرور الوقت حتى ازداد أكثر من 12 سم خلال 5 أشهر فقط. وبعدما ولد أوليفر، بقي شعره كثيفًا ولا يزال حتى اليوم يزداد في الطول مع مرور الوقت حتى ازداد أكثر من 12 سم خلال 5 أشهر فقط.



وقال الأطباء إنّ معدل نمو شهر أوليفير أسرع من معدل نمو الشعر عند الكبار.



وقالت أنجي خلال مقابلة لها إن شعر أوليفر يجذب جميع الناس أينما اصطحبته، وأضافت أنها لا تستخدم مستحضرات الشعر لأوليفر سوى الشامبو المخصص للأطفال.



كذلك قالت أنجي إن شعر أوليفر لا يتحرك مهما حاولت تمشيطه وكأنه قد تعرّض "لصعقة كهربائية".

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