تلقت مكالمة من المستشفى ... فعلمت بالفاجعة التي أصابت مولودها!

أنجبت الشابة الكندية كيسلي بوند (20 سنة) توأمًا قبل ثلاثة أشهر من موعد الولادة المُحدّد فقرّر الأطباء إبقاءه في المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.



وتلقت كيسلي مكالمة هاتفية من إدارة المستشفى أعلمتها أن إحدى الممرضات غلبها النعاس عندما كانت تطعم طفلها "كيران" ما أدى إلى سقوطه على الأرض، فاستيقظت الممرضة عند سماع بكائه.

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ولم تعلم كيسلي بوقوع الحادثة إلا بعد 5 ساعات على حدوثها لكن المسؤولون طمأنوها أن صحة طفلها بخير وأن الحادثة لم تُعرّض الطفل لأي نوع من المشاكل الصحية.



لكن سرعان ما بدأ رأس كيران بالتورم ورفض تناول الغذاء فأصرت أن ينقل طفليها إلى مستشفى آخر.



واكتشف الأطباء في المستشفى الجديد أن كيران يعاني من كسر في جمجمته بالإضافة إلى نزيف داخلي، وأضافوا أن مرحلة الشفاء ستستغرق من 6 إلى 12 شهرًا وأن بإمكان هذه الحادثة أن تترك آثارًا سلبية جداً على صحّة كيران.



ورفعت كيسلي دعوى قضائية بحقّ المستشفى حيث وقعت الحادثة وقد باشرت الأخيرة بالتحقيق في الحادثة كما أرسلت إعتذارًا للوالدة.