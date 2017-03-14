التغيير والاصلاح: ننتظر ان تتبلور المواقف هذا الاسبوع

أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب الان عون ان كل القوى الأخرى تتحمل مسؤولية مبادرة التيار بشأن قانون الانتخاب وطرح حلول للأزمة التي يمرون بها، لافتا الى أنهم بانتظار ان تتبلور المواقف هذا الاسبوع.

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وقال عون، بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح :" سمعنا لكل فريق وكل ما تقدم لا يحل المشكلة بل ان نصل الى قانون انتخاب جديد، رافضا "الستين" أو "التمديد"، مؤكدا المقاومة بالوسائل الدستورية والشعبية .وأمل في أن تكون السلسلة مقبولة من الجميع، معتبرا انهم أمام فرصة تاريخية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب الاربعاء.