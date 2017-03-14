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14 آذار 2017
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لا حوار في اليمن بين الأطراف المتحاربة

publishing date: 14/03/2017 12:10:05
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لا حوار في اليمن بين الأطراف المتحاربة
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أعلن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة لليمن اليوم أن الأطراف المتنازعة في اليمن ترفض مناقشة جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وسط تصاعد للعنف الذي وصفه بأن له تأثير "مأساوي" على المدنيين.

 

وقتل عشرة آلاف شخص على الأقل خلال الحرب المستمرة منذ عامين بين التحالف العربي الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران.

 

ويواجه اليمن أزمة إنسانية هائلة خصوصا أنه كان يعاني من الفقر قبيل الحرب.

 

 وتدخلت السعودية في الحرب الأهلية اليمنية عام 2015 لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد أن طرده الحوثيون من العاصمة صنعاء.

 

ويسيطر الحوثيون على معظم المراكز الحضرية في شمال غربي البلاد بما في ذلك صنعاء. وقال وزير الخارجية الفرنسي "هذا صراع يتم التطرق إليه أقل من غيره. لكن لا يمكن نسيانه لأن العواقب الإنسانية على الأرض مفجعة."

 

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