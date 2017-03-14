بترت عضو رضيعها التناسلي... لسبب لا يصدق!

قطعت أم عضو رضيعها التناسلي لأنّه "كبير بالنسبة إلى عمره". ويُزعم أنّها أخبرت الجيران عن وضع ابنها قبل أن ترتكب "فعلتها الشنيعة".

وقال أحد أفراد العائلة إنّهم "مصدومون جميعهم وحزينون لحال الطفل".

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وتبحث السلطات في مستشفى مبيلو في مدينة بولاوايو في زيمبابوي عن مركز رعاية أطفال ليعتني بالرضيع.

أما الأم فنُقلت إلى مستشفى للأمراض النفسية.