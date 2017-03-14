بترت عضو رضيعها التناسلي... لسبب لا يصدق!

هذه هي وجهة السائق روني كنعان المقبلة
دايفيد كولتارد يرى أن التحديات ستكون أصعب أمام سائقي الفورمولا 1 في باكو
مكاري يتهم الجميل بالتعطيل
تعرّض منزل عارضة الأزياء الجميلة كيندال جينر في هوليوود للسرقة يوم الأربعاء
قطعت أم عضو رضيعها التناسلي لأنّه "كبير بالنسبة إلى عمره". ويُزعم أنّها أخبرت الجيران عن وضع ابنها قبل أن ترتكب "فعلتها الشنيعة".
وقال أحد أفراد العائلة إنّهم "مصدومون جميعهم وحزينون لحال الطفل".
وتبحث السلطات في مستشفى مبيلو في مدينة بولاوايو في زيمبابوي عن مركز رعاية أطفال ليعتني بالرضيع.
أما الأم فنُقلت إلى مستشفى للأمراض النفسية.