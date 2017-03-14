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14 آذار 2017
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لقاء ولي ولي العهد السعودي وترامب

publishing date: 14/03/2017 12:25:41
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لقاء ولي ولي العهد السعودي وترامب
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التقى الرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أول اجتماع على هذا المستوى منذ انتهاء ولاية باراك أوباما الذي اتسمت علاقاته مع المملكة المحافظة بالصعوبة.
      
واجرى الرجلان محادثات في المكتب البيضاوي بحضور نائب الرئيس الاميركي مايك بنس ومستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكمستر.
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وكان الأمير محمد اقر مجموعة من الإصلاحات تحت مسمى "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط.
 
وشهدت العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة تدهورا في ظل إدارة أوباما، وخصوصا في الملف السوري مع رفض واشنطن شن عملية عسكرية ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
 
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