اخلاء واقفال شارع المصارف طيلة فترة انعقاد الجلسة التشريعية غداً

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أعلنت المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات أن مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية عامة، اعتباراً من الساعة 10.30 من تاريخ 15/03/2017، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:
إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الإنتهاء.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.