اخلاء واقفال شارع المصارف طيلة فترة انعقاد الجلسة التشريعية غداً

أعلنت المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات أن مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية عامة، اعتباراً من الساعة 10.30 من تاريخ 15/03/2017، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:

إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الإنتهاء.

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يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.