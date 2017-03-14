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أمن وقضاء
14 آذار 2017
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اخلاء واقفال شارع المصارف طيلة فترة انعقاد الجلسة التشريعية غداً

publishing date: 14/03/2017 12:31:32
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اخلاء واقفال شارع المصارف طيلة فترة انعقاد الجلسة التشريعية غداً
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أعلنت المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات أن مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية عامة، اعتباراً من الساعة 10.30 من تاريخ 15/03/2017، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:

 

إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الإنتهاء.

 
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يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.
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