هل تعود المعارضة عن مقاطعتها استانا 3 ؟

عرجاء انطلقت الجولة الثالثة من مفاوضات استانا الهادفة في المبدأ الى تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، فغياب المعارضة عنها قلّل من احتمالات توصلها الى نتائج مهمة وإن حاول رئيس وفد النظام بشار الجعفري التخفيف من اهمية هذا الغياب، وقال لم نأت الى استانا للقاء الفصائل المسلحة انما للقاء ضامنين حليفين لسوريا هما روسيا وايران.