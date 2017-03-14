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14 آذار 2017
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هل تعود المعارضة عن مقاطعتها استانا 3 ؟

publishing date: 14/03/2017 14:38:00
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المؤلف:
ريما عسّاف
ريما عسّاف
@RimaLBCI
ريما عساف: مقدمة ومحرّرة في قسم الأخبار في محطة LBCI. مجازة في الإعلام من كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية
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عرجاء انطلقت الجولة الثالثة من مفاوضات استانا الهادفة في المبدأ الى تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، فغياب المعارضة عنها قلّل من احتمالات توصلها الى نتائج مهمة وإن حاول رئيس وفد النظام بشار الجعفري التخفيف من اهمية هذا الغياب، وقال لم نأت  الى استانا للقاء الفصائل المسلحة انما للقاء ضامنين حليفين لسوريا هما روسيا وايران.

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