بطولة لبنان لكرة السلة 3x3 تحت 18 سنة

نظم الاتحاد اللبناني لكرة السلة المرحلة الأولى (محافظة الشمال ) لبطولة لبنان لكرة السلة (3x3) للفئة العمرية دون 18 سنة للذكور والاناث (مواليد 1/1/1999 لغاية 13/21/0120) على ملاعب جامعة المنار – طرابلس .تتضمّن البطولة اربع مراحل اضافة الى المرحلة النهائية. وسيمثّل الفريق الفائز في كل فئة لبنان في بطولة آسيا للمنتخبات التي ستقام في ماليزيا من 26 ولغاية 28 أيار المقبل.

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شارك في المرحلة الاولى، التي حضرها نائب رئيس الاتحاد سليم فوال وعضو الاتحاد مدير المنتخبات الوطنية ياسر الحاج وعضوا لجنة( 3x3 ) ليا ابي غصن وليلي فارس،ستة فرق ضمن مجموعة واحدة لعبت بنظام دوري من مرحلة واحدة ثم نصف نهائي و نهائي. و قد فاز في هذه المرحلة فريق عمشيت المؤلف من شربل لحود ،جاد الايوبي ،فارس لحود و ليونيل لحود على فريق قنوبين بشري المؤلف من سيمون طوق ،رامي خوري ،فؤاد جعجع و جان كيروز بنتيجة( 14-13). و قد تأهلت الى المرحلة النهائية الفرق التالية :

-عمشيت

-قنوبين بشري

-المتحد

-سباكت (SPACT).

هذا و ستستكمل البطولة حسب البرنامج التالي:

-المرحلة الثانية لمحافظة الجنوب: الاحد 19 آذار الجاري في قاعة الرئيس نبيه بري – الصرفند ( آخر مهلة للتسجيل 15 آذار الجاري).

-المرحلة الثالثة لمحافظة البقاع: الاحد 26 آذار الجاري على ملاعب مدرسة مار يوسف للراهبات الانطونيات في زحلة - كسارة ( آخر مهلة للتسجيل 24 آذار الجاري).

-المرحلة الرابعة لمحافظتي جبل لبنان وبيروت: 8 نيسان المقبل في جامعة القديس يوسف في المنصورية ( آخر مهلة للتسجيل 6 نيسان).

-المرحلة النهائية: 22 نيسان المقبل على أن يحدد المكان لاحقاً.

للتسجيل والاستفسار الاتصال بمقر انطوان شويري على احد الرقمين : 04722023 او 04722024 او على الرقم 579999-03