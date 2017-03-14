توقيف 5 أشخاص لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية

أوقفت قوى الجيش في مناطق دير عمار، الشياح، طرابلس والضنية، كلا من المواطنين: عرفات محمود كنوج، خالد أكرم امهز، إيهاب هيثم حبيب، وائل جمال المجذوب، وإبراهيم حسن عبد العال، وذلك لإقدامهم جميعا على إطلاق النار من أسلحة حربية في أوقات سابقة.

وتم تسليم الموقوفين إلى المرجع المختص لإجراء اللازم، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه.