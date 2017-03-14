شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 16 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الاخبار من عندك
17:30
الاخبار من عندك
القائمة
أخبار محلية
14 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

باسيل في عشاء 14 آذار: نحن اكثرية شعبية نطالب بالنسبية

publishing date: 14/03/2017 16:44:05
episodes
باسيل في عشاء 14 آذار: نحن اكثرية شعبية نطالب بالنسبية
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 

أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل أن  لا يمكن لأكثرية طائفية أن تحكم وحدها في البلد ، وقال:"نحن اكثرية شعبية نطالب بالنسبية"، وأضاف :"نتعرض للابتزاز والاغراء السياسي من اجل مقعد صغير لكن لا نهتز ويكفينا فخرا اننا نبادر ونتنازل من اجل قانون ينقل لبنان الى بلد آخر".

 
الإعلان

واعتبر باسيل في خلال العشاء السنوي بذكرى 14 آذار أن الاستقرار السياسي يكون بتعميق التفاهم مع القوات اللبنانية وتوسيعه نحو الكتائب دون استثناء المردة ، مؤكداً ان "التيار الوطني يريد الانطلاق من تفاهمه العميق مع حزب الله نحو تفاهم عميق مع المستقبل وامل ثم الاشتراكي."
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact