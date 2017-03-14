باسيل في عشاء 14 آذار: نحن اكثرية شعبية نطالب بالنسبية

أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل أن لا يمكن لأكثرية طائفية أن تحكم وحدها في البلد ، وقال:"نحن اكثرية شعبية نطالب بالنسبية"، وأضاف :"نتعرض للابتزاز والاغراء السياسي من اجل مقعد صغير لكن لا نهتز ويكفينا فخرا اننا نبادر ونتنازل من اجل قانون ينقل لبنان الى بلد آخر".

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واعتبر باسيل في خلال العشاء السنوي بذكرى 14 آذار أن الاستقرار السياسي يكون بتعميق التفاهم مع القوات اللبنانية وتوسيعه نحو الكتائب دون استثناء المردة ، مؤكداً ان "التيار الوطني يريد الانطلاق من تفاهمه العميق مع حزب الله نحو تفاهم عميق مع المستقبل وامل ثم الاشتراكي."