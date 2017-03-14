وصول قوافل إغاثة إلى 4 بلدات سورية محاصرة للمرة الأولى منذ تشرين الثاني

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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة ان قوافل إغاثة وصلت إلى أربع بلدات محاصرة في سوريا اليوم لتسليم إمدادات غذائية وطبية إلى 60 ألف شخص وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وقال الصليب الأحمر على تويتر "ندخل مضايا والزبداني والفوعة وكفريا مع الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة لتسليم مواد غذائية ضرورية وأدوات طبية."
وذكرت متحدثة أن قوافل منفصلة من الشاحنات تحمل إمدادات طبية وغذائية ودقيقا أبيض ومواد غذائية لنحو 40 ألف شخص في مضايا والزبداني، وهما بلدتان تحاصرهما قوات موالية للحكومة قرب الحدود اللبنانية، ولنحو 20 ألف شخص في الفوعة وكفريا اللتين يحاصرهما مسلحون من المعارضة في إدلب.