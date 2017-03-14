تضارب بالايدي وقطع الكهرباء عن منازل بسد البوشرية والسبب 80 الف ليرة

وقع خلاف في منطقة الجديدة-سد البوشرية مع أحد اصحاب مولدات الكهرباء على خلفية دفع اشتراك موتور 5 أمبير، تطوّر الى تلاسن وقطع الكهرباء عن منازل المشتركين الذين رفضوا دفع الفاتورة الى صاحب الموتور، اي 80 الف ليرة لبنانية ، علما ان البلدية محددة السعر بـ 60 الف .

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وقد تطور الاشكال الى تضارب بالايدي نقل على الأثر 3 عناصر من شرطة البلدية الى مستشفى مار يوسف-الدورة لاصابتهم بجروح طفيفية.