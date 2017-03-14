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14 آذار 2017
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ارتفاع محصلة اعصار ايناوو الى 78 شخصا في مدغشقر

publishing date: 14/03/2017 17:55:30
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ارتفاع محصلة اعصار ايناوو الى 78 شخصا في مدغشقر
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اعلن المكتب الوطني لادارة الكوارث في مدغشقر الثلاثاء ارتفاع محصلة الاعصار الاستوائي ايناوو الذي اجتاح الجزيرة الاسبوع الماضي الى 78 قتيلا على الاقل واكثر من 400 الف منكوب.
 وافاد بيان للمكتب ان الرياح العاتية والفيضانات الناجمة عن الاعصار ادت الى اصابة 250 شخصا بجروح، ونزوح نحو 250 الفا في حين اعتبر 18 شخصا في عداد المفقودين.
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 واعلنت السلطات في مدغشقر حالة "الكارثة الوطنية".
 وكانت اخر محصلة للمكتب الاحد اكدت مقتل 50 شخصا.
 وتشكل الاعصار ايناوو في المحيط الهندي وضرب السواحل الشمالية الشرقية لمدغشقر، عند منطقة انتالاها الثلاثاء الماضي، مع امطار غزيرة جدا ورياح عاتية وصلت سرعتها الى 290 كلم في الساعة.
 
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