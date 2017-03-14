شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 16 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الاخبار من عندك
17:30
الاخبار من عندك
القائمة
صحف اليوم
14 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

توجّه لتأجيل الانتخابات لـ ٣ أشهر...وقانون باسيل على محك الحكومة اليوم

publishing date: 14/03/2017 18:36:08
episodes
توجّه لتأجيل الانتخابات لـ ٣ أشهر...وقانون باسيل على محك الحكومة اليوم
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

أوضحت مصادر قريبة من الحكومة لجريدة "الانباء" الكويتية أنه بعد احتراق المهل الدستورية، وعدم دعوة الهيئات الناخبة، بات من المكابرة الحديث عن انتخابات قبل أيلول المقبل، ما لم تطرأ تطورات مانعة في ذلك الوقت.

 
الإعلان

وأفتلرضت المصادر ان يكون اليوم الاربعاء يوم مشروع قانون الانتخابات الذي اعلنه الوزير باسيل جبران امس الاول، فهو الذي أعطى الآخرين بمن فيهم الحكومة مهلة حتى هذا اليوم لقول كلمتهم في المشروع، من دون ان يوضح ما اذا كانت مهلة تحفيزا او إسقاطا.
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact