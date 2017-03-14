توجّه لتأجيل الانتخابات لـ ٣ أشهر...وقانون باسيل على محك الحكومة اليوم

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أوضحت مصادر قريبة من الحكومة لجريدة "الانباء" الكويتية أنه بعد احتراق المهل الدستورية، وعدم دعوة الهيئات الناخبة، بات من المكابرة الحديث عن انتخابات قبل أيلول المقبل، ما لم تطرأ تطورات مانعة في ذلك الوقت.
وأفتلرضت المصادر ان يكون اليوم الاربعاء يوم مشروع قانون الانتخابات الذي اعلنه الوزير باسيل جبران امس الاول، فهو الذي أعطى الآخرين بمن فيهم الحكومة مهلة حتى هذا اليوم لقول كلمتهم في المشروع، من دون ان يوضح ما اذا كانت مهلة تحفيزا او إسقاطا.