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14 آذار 2017
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القاهرة وموسكو: لا قوات روسية خاصة في مصر

publishing date: 14/03/2017 18:46:01
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القاهرة وموسكو: لا قوات روسية خاصة في مصر
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نفت القاهرة وموسكو، أمس، تقارير أميركية ومصرية وديبلوماسية أفادت أن موسكو نشرت قوات لها في قاعدة جوية مصرية قرب الحدود مع ليبيا.

 

وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، في تصريحات صحافية انه "لا وجود لجنود أجانب على الأراضي المصرية".

 
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بدوره، أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في بيان، أنه "ليس هناك قوات روسية خاصة في سيدي براني"، فيما اعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما أندريه كراسوف أن التقارير التي تشير إلى

إرسال عسكريين روس إلى مصر "تهدف إلى تصعيد الأوضاع".

 
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