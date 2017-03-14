السعودية تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط

هذه هي وجهة السائق روني كنعان المقبلة
دايفيد كولتارد يرى أن التحديات ستكون أصعب أمام سائقي الفورمولا 1 في باكو
مكاري يتهم الجميل بالتعطيل
تعرّض منزل عارضة الأزياء الجميلة كيندال جينر في هوليوود للسرقة يوم الأربعاء
أعلنت وزارة الطاقة السعودية الثلاثاء أن المملكة التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، ملتزمة بجلب الاستقرار لسوق النفط العالمية، مع انخفاض سعر النفط إلى ما دون 48 دولارا للبرميل.
والعام الماضي تعهدت الدول الاعضاء وغير الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بخفض انتاجها بنحو 1,8 مليون برميل يوميا في اطار جهود مشتركة لتقليص تخمة النفط العالمية.
وقالت الوزارة في بيان أن السعودية ملتزمة ومصممة على جلب الاستقرار لسوق النفط العالمية عن طريق العمل بشكل وثيق مع المنتجين من داخل اوبك وخارجها.