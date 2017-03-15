أسرار الصحف 15 - 03 - 2017

الإعلان

النهارموافقة ثم طعن ...يسخر مسؤول سابق من نواب تقدّموا بطعن في قانون الانتخاب الذي أقرّ بعد بحث دام سنوات في المجلس.إحتدام في جونية ...يحتدم الصراع في جونية بين رئيس بلديّتها جوان حبيش ونعمت افرام ما يحرج "التيار الوطني الحر" في اختيار مرشّحه إلى الانتخابات المقبلة.نجم المختارة ...توقّع مُتابعون أن يكون نجم حفل المختارة الأحد المقبل تيمور جنبلاط في دفع قوي لانطلاقته السياسيّة.من أطلق النار؟ ...يتّهم أهالي عين دارة آل فتوش بإطلاق النار ووضع أنفسهم في موقع الضحيّة.المستقبليقالإنّ أكثر من ديبلوماسي معتمد في بيروت يعبّرون في لقاءات رسمية وفي مجالس خاصة عن ارتياحهم إزاء دورة الإنتاج الحكومي المتسارعة على أكثر من صعيد إداري ومالي واقتصادي.اللواءتكشف معلومات أن المجادلات بين وزير "سوبر" وأقرانه من تفاهمات من جهة بعيدة عن طائفته، تطغى على أية محاولات أخرى؟تجاهلت كتلة نيابية في بيانها الأسبوعي الإشارة إلى الموقف من قانون الانتخاب، والطروحات الدائرة حوله.تخوّف مصدر نيابي من تضخم عدد المستشارين في المقرات والوزارات، مما يؤدي إلى اضعاف فعلي لما تبقى من الادارة!الجمهوريةمناقلاتتُحضِّر مؤسسة غير مدنيّة لمناقلات وتشكيلات واسعة تشمل مراكز حسّاسة.ملاحقةتُلاحق المراجع العسكرية والأمنية مجموعات إرهابية صغيرة من فردَين أو ثلاثة وهي على قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عنها.إتصالاتتجري إتصالات بعيدة مِن الأضواء للتحضير لزيارة رسمية لمرجع كبير الى دولة إقليمية.البناءتساءلت أوساط سياسية عن مصير قضية المطلوبين اللبنانيين الفارّين إلى مخيم عين الحلوة وهم من قادة المنظمات الإرهابية في لبنان الضالعة في عمليات تفجير واغتيالات عديدة؟ ورجحت الأوساط أن يُعاد فتح هذا الملف في المرحلة المقبلة، متسائلة في الوقت عينه عن سبب عزوف أحد التنظيمات الإسلامية عن المشاركة في القوة الأمنية المشتركة الجديدة المولجة بضبط الأمن في المخيم ثم عدولها عن قرارها السابق وإعلان مشاركتها في القوة المذكورة بشكل مفاجئ!