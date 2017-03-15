عون وقع على هذه المراسيم قبل التوجه الى روما

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم قبل مغادرته بيروت متوجها الى روما، مراسيم تعيين قادة الوحدات في قوى الامن الداخلي والمفتش العام لقوى الامن الداخلي.



كذلك وقع مراسيم تعيين رئيس مجلس الجمارك الاعلى وعضوي المجلس والمدير العام للجمارك، والمدير العام لامن الدولة ونائبه الذين كانوا عينوا في مجلس الوزراء.

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وكان الرئيس عون، غادر والوفد المرافق بيروت متوجها إلى روما، في زيارة يلتقي خلالها البابا فرنسيس، وأمين سر الدولة البابوية الكاردينال بيترو بارولين، وسيحضر قداسا في البيت الماروني، بمشاركة الرهبانيات المارونية وأبناء الجالية اللبنانية ورجال الاكليروس.