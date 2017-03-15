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15 آذار 2017
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الحاج حسن للـ LBCI: حاولنا تخفيف الاجراءات الضريبية ولكن...

publishing date: 15/03/2017 04:57:40
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الحاج حسن للـ LBCI: حاولنا تخفيف الاجراءات الضريبية ولكن...
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رأى وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن أغلب الفئات التي تعنيها سلسلة الرتب والرواتب تعترض عليها وتعتبرها تنتقص من حقوقها المكتسبة وأشار الى ان الهيئات الاقتصادية تعتبر الرسوم التي ستفرض جراء السلسلة ستؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
ولفت الحاج حسن في حديث للـLBCI الى أن اللجان النيابية حاولت أن تخفف من الاجراءات الضريبية لكن في النهاية هناك عدة آراء يجب النظر بها والاكيد أن هناك نية واضحة وسليمة من كل القوى السياسية لاقرار هذه السلسلة. 

وشدد على أن كتلته ستصوت اليوم ضد زيادة الـ TVA  والمطلوب من وزارة الاقتصاد المراقبة الشديدة لمنع الزيادة بشكل عشوائي بعد اقرار السلسلة، كاشفا أن الدولة اللبنانية لا تملك رؤية إقتصادية رسمية ولو كانت موجودة لاستطاعت أن تلغي كل هذا التخبط الذي يحصل اليوم. 
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