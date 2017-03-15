اقرار 5 بنود ضريبية ورفع الجلسة الى الخميس

رفع مجلس النواب الجلسة التشريعية التي كان قد استأنفها عصر الاربعاء برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، الى العاشرة والنصف صباح الخميس، بعد اقرار خمسة بنود ضريبية.

فقد أقر المجلس زيادة الضريبة على القيمة المضافة واحد بالمئة لتصبح 11 بالمئة. كما اقر بندي زيادة تعريفات الصكوك والكتابات المالية وزيادة رسم الطابع المالي من 3آلاف ليرة الى 4آلاف ليرة، وزيادة 6 آلاف ليرة رسم انتاج على طن الاسمنت.

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ورد وزير المال علي حسن خليل بانه لا يمكن اقرار سلسلة من دون ايرادات قائلا:"حتى ان اقرت الواردات اليوم فسيبقى العجز كما هو".



من جهته، شدد مكاري على أنهم لا يريدون سلسلة من دون ايردات واصلاحات.

وفي الجلسة المسائية، طالب عدد من النواب بينهم جورج عدوان وايلي عون وروبير غانم بفصل الايرادات عن السلسلة وبان تكون في الحكومة ومن ضمن الموازنة .ورد وزير المال علي حسن خليل بانه لا يمكن اقرار سلسلة من دون ايرادات قائلا:"حتى ان اقرت الواردات اليوم فسيبقى العجز كما هو".من جهته، شدد مكاري على أنهم لا يريدون سلسلة من دون ايردات واصلاحات.

وكان حسن خليل قد اعلن قبيل الجلسة ألا مشكلة في اقرار السلسلة، لافتا الى انها قد تحتاج الى بعض الصياغة كدمج البند ١١ في جدول الاعمال من ضمن السلسلة وهو المتعلق بالمساواة بين حملة الاجازات التعليمية والجامعية.

ورأى حسن خليل ان اقرار السلسلة يعد انجازاً للعسكريين والأساتذة والقضاة والاداريين. فيما أكدت مصادر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للـLBCIأن السلسلة ستقرّ والحريري سيشدد على إستقلالية القضاء وانه مع العطلة ومع صندوق التعاضد ومع تعويم الوضع المالي للقضاة لاعلى امكانية ضمن سقف الميزانية. وأعلن وزير العدل سليم جريصاتي انه اتفق مع الحريري على أن قضية القضاة تحل في المجلس الاعلى للقضاة الذي يحدد العطلة القضائية وموضوع صندوق التعاضد. وشدد وزير التربية مروان حمادة على انه فعل كل ما بوسعه من اجل الأخذ بمطالب الاساتذة، وقال:"لا السلسلة ترضي الموظفين ولا الضرائب تفيد الاقتصاد". وافاد النائب ابراهيم كنعان ان هناك حلحلة بموضوع القضاة، قائلا انه "يبقى هناك بعض المطالب المتعلقة بالمتقاعدين والاساتذة ومواد اصلاحية كالدوام". بالمقابل، نفى النائب جورج عدوان ان يكون البحث قد طال صندوق تعاقد القضاة، وقال:"نحن نويد تعزيز حقوقهم وليس المس بما لهم من حقوق".

من جهته، تقدّم النائب سيرج طورسركيسيان باقتراح قانون تعديل المادة ٥٤ من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بضريبة ر٨.



وعن سحب البنود المتعلقة بالقضاة في السلسلة، شدد النائب اميل رحمة على ان القضاة ليسوا بموظفين، داعيا النواب للوقوف كسلطة تشريعية الى جانب السلطة القضائية.