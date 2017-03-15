اقرار 5 بنود ضريبية ورفع الجلسة الى الخميس

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ورأى حسن خليل ان اقرار السلسلة يعد انجازاً للعسكريين والأساتذة والقضاة والاداريين.
فيما أكدت مصادر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للـLBCIأن السلسلة ستقرّ والحريري سيشدد على إستقلالية القضاء وانه مع العطلة ومع صندوق التعاضد ومع تعويم الوضع المالي للقضاة لاعلى امكانية ضمن سقف الميزانية.
وشدد وزير التربية مروان حمادة على انه فعل كل ما بوسعه من اجل الأخذ بمطالب الاساتذة، وقال:"لا السلسلة ترضي الموظفين ولا الضرائب تفيد الاقتصاد".
وافاد النائب ابراهيم كنعان ان هناك حلحلة بموضوع القضاة، قائلا انه "يبقى هناك بعض المطالب المتعلقة بالمتقاعدين والاساتذة ومواد اصلاحية كالدوام".