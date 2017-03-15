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15 آذار 2017
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بين خصر ميريام وطول هيفا ووزن نانسي.. مقاسات نجمات لبنان!

publishing date: 15/03/2017 05:56:39
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بين خصر ميريام وطول هيفا ووزن نانسي.. مقاسات نجمات لبنان!
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تطلّ النجمات على الجمهور بإطلالاتٍ مبهرة فتتحوّل بعضهن إلى مثالٍ أعلى بالموضة وصولاً إلى التشبّه بهنّ، ولكن هل تساءلتم يوماً عن مقاسات نجمات لبنان؟
رغم إنجابها طفلها الأول جايدن، نجحت الفنانة ميريام فارس بإستعادة رشاقتها بسرعة وغالباً ما ترتدي الفساتين الّتي تُبرز نحافة خصرها. قد تتفاجأون عندما تعلمون أن مقاس خصر ميريام فارس هو 55 سنتيمتراً فقط.
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ومن حيث طول القامة، تتفوّق الفنانة هيفا وهبي على الكثير من زميلاتها مثل نانسي عجرم ونجوى كرم وإليسا. فيبلغ طول هيفا وهبي 164 سنتيمتراً كما تتمتّع بخصر صغير جداً شبيه بشكل مونيكا بيلوتشي.
أمّا الفنانة نانسي عجرم فلفتت الأنظار مؤخراً في برنامج أراب آيدول بسبب نحافتها ولكن وزنها قد يكون صادماً للبعض. فيبلغ وزن نانسي 48 كيلوغراماً بعدما فقدت كيلوغراماً واحداً عن وزنها السابق.
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