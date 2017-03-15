بالفيديو: الأغنية الّتي غزت الإنترنت.. "تركني لحالي" جديد راغب علامة

شهدت منصّات مواقع التواصل الإجتماعي موجة كبيرة من مشاركة ناشطين لأغنية السوبر ستار راغب علامة بعنوان "تركني لحالي" في الساعات الماضية.

في التفاصيل، إنشغل روّاد الإنترنت بتداول أغنية "تركني لحالي" الّتي أطلقها الفنان راغب علامة عبر قناته الخاصة بموقع يوتيوب، وهي من كلمات المؤلّف الغنائي طوني أبي كرم وألحان الموزّع الموسيقي اليوناني كرياكوس بابادوبولوس.

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وبعد يومٍ واحدٍ من إطلاقها، إحتلّت الأغنية المركز الأول عبر تطبيق أنغامي. وكان قد غرّد علامة عبر تويتر بالقول "عندي شعور عارم بنشوة النجاح بعد ان أطلقت تركني لحالي. فرحتي لا توصف بأني استطعت أن أعيش معكم هذه المشاعر الصادقة".