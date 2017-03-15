شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 16 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الاخبار من عندك
17:30
الاخبار من عندك
القائمة
أخبار فنية
15 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

بالفيديو: الأغنية الّتي غزت الإنترنت.. "تركني لحالي" جديد راغب علامة

publishing date: 15/03/2017 06:16:12
episodes
بالفيديو: الأغنية الّتي غزت الإنترنت.. &quot;تركني لحالي&quot; جديد راغب علامة
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
شهدت منصّات مواقع التواصل الإجتماعي موجة كبيرة من مشاركة ناشطين لأغنية السوبر ستار راغب علامة بعنوان "تركني لحالي" في الساعات الماضية.
في التفاصيل، إنشغل روّاد الإنترنت بتداول أغنية "تركني لحالي" الّتي أطلقها الفنان راغب علامة عبر قناته الخاصة بموقع يوتيوب، وهي من كلمات المؤلّف الغنائي طوني أبي كرم وألحان الموزّع الموسيقي اليوناني كرياكوس بابادوبولوس.
الإعلان

وبعد يومٍ واحدٍ من إطلاقها، إحتلّت الأغنية المركز الأول عبر تطبيق أنغامي. وكان قد غرّد علامة عبر تويتر بالقول "عندي شعور عارم بنشوة النجاح بعد ان أطلقت تركني لحالي. فرحتي لا توصف بأني استطعت أن أعيش معكم هذه المشاعر الصادقة".
 
 
 
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact