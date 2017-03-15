تفجيران يهزان دمشق...وسقوط عشرات الضحايا

استهدف تفجير انتحاري القصر العدلي القديم في وسط دمشق ما اسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى، وفق ما افاد الاعلام الرسمي السوري.

وفرضت القوات الامنية طوقا امنيا حول القصر العدلي القريب من سوق الحميدية، وقطعت كافة الطرقات المؤدية اليها في وقت هرعت سيارات الاطفاء والاسعاف الى المكان.

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ويضم القصر العدلي المحكمة الشرعية و المحكمة الجزائية، فيما نقلت المحكمة المدنية والاستئناف والنقض الى القصر العدلي في منطقة المزة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن المحامي الاول في دمشق قوله ان "الارهابي استهدف المواطنين داخل القصر العدلي خلال فترة الازدحام".

واضاف "حاول الانتحاري الدخول الى القصر العدلي ولدى محاولة عناصر الشرطة منعه القى نفسه الى الداخل وفجر نفسه".