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15 آذار 2017
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تفجيران يهزان دمشق...وسقوط عشرات الضحايا

publishing date: 15/03/2017 07:23:09
episodes
المؤلف:
يزبك وهبة
يزبك وهبة
@YazbekWehbe
يزبك وهبة مراسل ومذيع أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال،أستاذ جامعي.
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استهدف تفجير انتحاري القصر العدلي القديم في وسط دمشق ما اسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى، وفق ما افاد الاعلام الرسمي السوري. 

 

وفرضت القوات الامنية طوقا امنيا حول القصر العدلي القريب من سوق الحميدية، وقطعت كافة الطرقات المؤدية اليها في وقت هرعت سيارات الاطفاء والاسعاف الى المكان.

 
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ويضم القصر العدلي المحكمة الشرعية و المحكمة الجزائية، فيما نقلت المحكمة المدنية والاستئناف والنقض الى القصر العدلي في منطقة المزة.   

 

ونقل التلفزيون الرسمي عن المحامي الاول في دمشق قوله ان "الارهابي استهدف المواطنين داخل القصر العدلي خلال فترة الازدحام".  

 

واضاف "حاول الانتحاري الدخول الى القصر العدلي ولدى محاولة عناصر الشرطة منعه القى نفسه الى الداخل وفجر نفسه".

 

واستهدف انتحاري ثان بعبوة ناسفة مطعم بمنطقة الربوة في دمشق بعد أقل من ساعتين من تفجير قصر العدل.
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