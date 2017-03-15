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15 آذار 2017
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مسلحون من جنوب السودان قتلوا 28 شخصا وخطفوا 43 طفلا

publishing date: 15/03/2017 07:51:17
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مسلحون من جنوب السودان قتلوا 28 شخصا وخطفوا 43 طفلا
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 أعلن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية تشول تشاني ان مسلحين من جنوب السودان قتلوا 28 شخصا وخطفوا 43 طفلا في إثيوبيا.

وأضاف ان الهجمات وقعت يومي الأحد والاثنين في منطقتي غامبيلا غوغ وغور الواقعتين على الحدود مع منطقة بوما بجنوب السودان.

وأوضح ان "عصابات مورلي نفذت الهجوم وفروا مع 43 طفلا" مشيرا الى أن الجيش الإثيوبي "يلاحقهم وهم لم يعبروا إلى جنوب السودان بعد."

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