فيديو جديد للعائلة التي أصبحت الأشهر في العالم في أقلّ من 24 ساعة!

أجرت قناة BBC البريطانيّة مقابلة جديدة مع البروفيسور روبرت كيلي الذي لقي فيديو لأطفاله انتشاراً كثيفاً على كافة مواقع التواصل الإجتماعي في العالم.



وكان روبرت يجري مداخلة تلفزيونية مع محطة بي بي سي في بث مباشر على الهواء من مكتبه في المنزل حين دخل طفلاه المكتب بطريقةٍ مضحكة جداً.

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وهذه المرة، كانت مداخلة الخبير في شؤون كوريا الجنوبية إلى جانب طفليه وزوجته جونغ أ-كيم التي تدخلت حينها لإنقاذ الموقف بسرعة بعدما شاهدت ما حصل مع زوجها على شاشة التلفزيون.



وقال روبرت إنه وعائلته قد شاهدوا مقطع الفيديو الذي انتشر عدة مرات وقال إنه يعتقد انه لاقى استحسان الناس لأنهم شاهدوا عائلة طبيعية.



كذلك، أشار روبرت إلى أن ما حصل كان خطأه لأنه نسي أن يقفل باب غرفة مكتبه قبل المداخلة مثل العادة.



وأضاف روبرت أنه كان خائفاً من أن تتسبب الحادثة بقطع علاقته مع القناة، كما شرح ان ابنته دخلت إلى مكتبه لأنها كانت سعيدة جدّا يومها بعدما احتفلت بعيد ميلادها في المدرسة.