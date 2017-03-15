اردوغان يتهم هولندا "بقتل اكثر من 8 آلاف مسلم" في سربرينيتسا

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تعرّض منزل عارضة الأزياء الجميلة كيندال جينر في هوليوود للسرقة يوم الأربعاء
اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هولندا بانها "قتلت اكثر من ثمانية آلاف بوسني مسلم" في سربرينيتسا عام 1995، وذلك في تصعيد جديد للازمة السياسية بين انقرة ولاهاي.
وقال اردوغان في خطاب "لا علاقة لهم بالتحضر ولا بالعالم الحديث".
وندد اردوغان "بذهنية فاشية" تسود في شوارع أوروبا حيث حظرت عدة دول تجمعات لمناصريه في اطار الحملة للاستفتاء حول توسيع صلاحياته.
الاتحاد الاوروبي يندد بتصريحات اردوغان حول النازية
أعرب رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر عن "صدمته" ازاء تصريحات اردوغان الذي اتهم فيها هولندا والمانيا بـ"النازية"، معتبرا انها لا تتلاءم مع طموحات أنقرة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.