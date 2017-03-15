اردوغان يتهم هولندا "بقتل اكثر من 8 آلاف مسلم" في سربرينيتسا

اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هولندا بانها "قتلت اكثر من ثمانية آلاف بوسني مسلم" في سربرينيتسا عام 1995، وذلك في تصعيد جديد للازمة السياسية بين انقرة ولاهاي.

وقال اردوغان في خطاب "لا علاقة لهم بالتحضر ولا بالعالم الحديث".

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وندد اردوغان "بذهنية فاشية" تسود في شوارع أوروبا حيث حظرت عدة دول تجمعات لمناصريه في اطار الحملة للاستفتاء حول توسيع صلاحياته.