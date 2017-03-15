ما هي تأثيرات الأرق السلبية على الصحة؟

يعاني عدد كبير من الناس من الأرق وهو اضطراب في النوم أو تقطع ساعاته. ويؤثر الأرق بشكل كبير على صحة الإنسان العقلية والجسدية.



وفي بعض الحالات، تكون مشكلة الأرق مزمنة وتترافق مع نسبة عالية من الشعور بالتوتر، فما هي تأثيرات الأرق على الجسم؟

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- إن عدم الحصول على ساعات كافية من النوم يؤدي إلى ارتفاع نسبة هورمون الكورتيزول في الجسم (هورمون التوتر) وارتفاع معدّل ضربات القلب. ويتسبب ذلك بشعور دائم بالقلق كما يتسبب بارتفاع ضغط الدم.



- من الطبيعي أن يشعر كل شخص بانخفاض الطاقة في جسمه في ساعات بعد الظهر مما يدفع الكثيرين إلى نيل قسط من الراحة او تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين.



ولكن، يختلف الأمر لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق بحيث تكون فترة الشعور بالنعاس والتعب طويلة مقارنة مع الآخرين.



- أحيانًا، يشعر الأشخاص الذين يعانون من الأرق بأنهم بحالة استيقاظ تام بدلاً من الشعور بالتعب في ساعات اليوم مما يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الادرينالين في الجسم وكذلك في معدل نبضات القلب. ويؤدي هذا الإرتفاع إلى عدم قدرة الجسم على الإرتياح والنوم بشكل جيد.



- يؤثر الأرق بشكل كبير على الدماغ لذلك يشعر الأشخاص المصابون بغضب مستمر وبمزاج سيء في معظم الأوقات. ويعود ذلك إلى اضطراب في علاقة الأميغدالا (لوزة الدماغ) وجزء الدماغ المسؤول عن تنظيم المشاعر.



- يؤدي الأرق إلى ظهور الجيوب تحت العينين وذلك لأن الأرق يجعل الجسم يوزع الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية بدلاً من البشرة.



ويؤدي ذلك إلى تحول لون الدم إلى داكن بسبب نسبة الأكسجين المنخفضة فيه فيظهر تحت البشرة الرقيقة في المنطقة حول العيون.