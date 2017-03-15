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15 آذار 2017
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نزوح حوالى مئة الف عراقي جراء معارك الموصل

publishing date: 15/03/2017 09:00:59
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نزوح حوالى مئة الف عراقي جراء معارك الموصل
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نزح حوالى مئة الف عراقي خلال اقل من ثلاثة اسابيع، من الجانب الغربي للموصل، حيث تواصل القوات الامنية عملية استعادة هذا القسم لطرد الارهابيين بالكامل.

وأوضحت منظمة الهجرة الدولية في تغريدة على تويتر ان "بين 25 شباط و15 اذار، فر اكثر من 97 الف شخص من الجانب الغربي للموصل".

 وكانت المنظمة التي بدأت بتسجيل عمليات النزوح بعد ستة ايام من انطلاقة العملية أشارت الثلاثاء الى ارتفاع اعداد النازحين الى اكثر من 80 الفا.

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